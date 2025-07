Il Milan utilizzerà parte dell'incasso di Royal per migliorare la proposta per Guéla Doué

Con la cessione di Emerson Royal l'unico terzino destro di ruolo rimasto a disposizione di Massimiliano Allegri è Alex Jimenez, che fra le altre corse non si è ancora visto in campo nel corso di questa tournée per via di un leggero fastidio muscolare.

C'è bisogno di rinforzare quella zona di campo, motivo per il quale il Milan avrebbe intenzione di rilanciare per Guéla Doué dello Strasburgo, da tempo il preferito non solo del tecnico livornese ma anche della dirigenza rossonera. Dopo una prima offerta da 15 milioni, rigettata, il Diavolo è pronto ad alzare la posta in palio spingendosi fino ai 23 milioni, sfruttando così parte dell'incasso della cessione di Emerson Royal per migliorare la propria proposta per il franco-ivoriano, nella speranza che questa volta possa bastare. A riportarlo i colleghi del Corriere dello Sport.