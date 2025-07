Guidi: "L'ultimo affare del Milan sarà l'attaccante, per cui si aspetterà verosimilmente la seconda metà di agosto"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "L'ultimo affare in entrata sarà, con ogni probabilità, l'attaccante, per cui si aspetterà verosimilmente la seconda metà di agosto. L'intenzione è di cogliere opportunità di mercato tra esuberi nelle big estere (da Gonçalo Ramos a Nico Jackson e Darwin Nunez) o situazioni problematiche alla Dusan Viahovic, per cui la Juventus dovrà trovare una soluzione prima del gong dell'1 settembre".

IL PUNTO SU VLAHOVIC AL MILAN

Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più caldi per l'attacco del Milan in questo calciomercato. Il serbo dalle parti di Torino è diventato di troppo, soprattutto dopo l'arrivo in bianconero di Jonathan David, motivo per il quale la dirigenza rossonera starebbe studiando a fari spenti il suo dossier per capire se ci sono i margini per accoglierlo a Milano già quest'estate.

Al momento, comunque, Tare &Co continuano a muoversi sotto traccia per il serbo, ma secondo i colleghi de La Repubblica il Diavolo starebbe già studiando una prima offerta da presentare alla Juventus per il calciatore. Con una cifra intorno ai 18/20 milioni di euro, e una buonuscita dei bianconeri al centravanti, l’affare si potrebbe chiudere con soddisfazione di entrambi i club, ma allo stesso tempo il Milan potrebbe anche temporeggiare poiché convinto di poter acquistare Vlahovic sul gong del calciomercato a prezzo di saldo, soluzione che la Juventus vorrebbe però evitare a tutti i costi, motivo per il quale Comolli avrebbe già calendarizzato nei prossimi giorni un incontro con l’agente del serbo, Darko Ristic, per trovare una soluzione che accontenti tutti.