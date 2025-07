Passerini commenta: "Un 2-4 al Liverpool non si può archiviare così. Ho visto aspetti positivi: difesa più attenta e contropiede più efficace"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan nell'amichevole contro il Liverpool: "Le amichevoli sono quelle che sono, ma il risultato di oggi non si può archiviare così come se non fosse successo nulla. Chi non l'ha vista si è perso qualcosa. C'è stato un passo in avanti rispetto alla sconfitta contro l'Arsenal e, secondo me, l'indicazione principale, al di là del risultato che è sempre quello di un test contro un Liverpool un po' imballato, è che ho visto un Milan con un blocco difensivo molto attento e un contropiede molto più efficace. Mi aspetto un Milan allegriano, che gioca in contropiede, che fa male con due passaggi.

E le indicazioni da Hong Kong sono positive: ho visto benissimo Leao, un Okafor rispolverato, un Loftus-Cheek che si capisce perché Allegri lo tenga così in considerazione. Resto dell'idea che il Milan sia un cantiere aperto, ma ho visto aspetti positivi, soprattutto per una difesa più attenta e un contropiede più efficace rispetto all'amichevole contro l'Arsenal".

IL COMMENTO DI MILANNEWS A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio. Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.