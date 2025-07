Juventus, Douglas Luiz atteso in città la settimana prossima

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Arrivano aggiornamenti sul caso Douglas Luiz, il brasiliano della Juventus che ieri non si è presentato al raduno della squadra alla Continassa senza dare spiegazioni. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso, ci sono stati dei contatti tra gli agenti del calciatore e la dirigenza bianconera. Per il momento non si è entrati nei dettagli dei motivi dell'assenza, ma un nuovo faccia a faccia è previsto al rientro di Douglas Luiz a Torino. Il centrocampista dovrebbe presentarsi alla Continassa la prossima settimana. (ANSA).