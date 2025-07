Liverpool-Milan, promossi e rimandati. Leao da 10, Loftus beneficia della cura Allegri

Ad Hong Kong il Milan batte 4-2 il Liverpool campione d'Inghilterra di Arne Slot. Questi i nostri promossi e i rimandati dell'amichevole.

PROMOSSI

Rafa Leao: partita da vero numero 10. Si mette sulle spalle il gioco offensivo della squadra ed è finalmente concreto nei metri e nelle zone dove conta essere concreti. Un gol strepitoso ed un assist notevole. Tutti si augurano che sia Allegri l’allenatore giusto per vederlo al top con continuità. Quando gioca così è semplicemente imprendibile.

Ruben Loftus-Cheek: oggi si è rivisto finalmente un giocatore che non ha paura di andare allo scontro e di far valere uno strapotere fisico fuori dalla norma. Propositivo e presente in fase offensiva, spacca in due i Reds con le sue percussioni con e senza palla. Trova un gol di ottima fattura, meritato. La speranza è di vederlo sempre così.

Come ultimo promosso non parliamo di un giocatore ma della pulizia tecnica che finalmente la squadra oggi ha messo sul campo. Pulisic, Okafor, Saelemaekers, Ricci, Leao, Loftus… Tutti i giocatori chiave sono riusciti ad alzare il tasso tecnico delle proprie giocate. È un po’ quello che si aspettano tutti, perché la convinzione che il livello della rosa non sia così basso c’è ed è sempre presente. Vediamo se e quanto dura.

RIMANDATI

Pervis Estupinan: entra e si trova davanti un indiavolato Frimpong dopo soli due allenamenti in rossonero ed un nuovo fuso orario da smaltire. L’olandese lo supera fisicamente, lui lo maltratta un po’. È comunque a suo agio con la palla al piede: migliorerà.