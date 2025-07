Presidente Como: "Abbiamo provato a prendere Theo, ma non è andata. Poi Thiaw, ma vuole andare in un altro club più prestigioso o restare al Milan"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, si è così espresso a La Stampa raccontando qualche notizia di mercato che riguarda anche il Milan: "Abbiamo provato Theo Hernandez, ma non è andata. In ordine cronologico l’ultimo è stato Thiaw, ma ha rifiutato. Credo che volesse andare in un altro club più prestigioso o restare al Milan".

ALLEGRI SODDISFATTO DA THIAW

Dopo la mancata cessione al Como per 25 milioni (rifiutata da lui la destinazione, 4 milioni all’anno la proposta), Malick Thiaw va verso la conferma al Milan. Da quanto filtra, Max Allegri sarebbe rimasto piacevolmente colpito dalle doti del tedesco e anche il test di ieri con l’Arsenal gli ha dato buone sensazioni. Anche il ragazzo è felice del rapporto che si sta creando con allegri ed è contento di rimanere al Milan. Lo apprende Pietro Mazzara di MilanNews.it.

LA JUVE PROPONE UNO SCAMBIO?

Il Milan metterà a disposizione di Max Allegri un altro attaccante in questo calciomercato, che con il passare delle settimane sta assumendo sempre più le sembianze di Dusan Vlahovic. La trattativa tra la dirigenza rossonera e la Juventus procede blanda a fari spenti, anzi, ufficialmente non esiste ancora, quando invece è viva già da tempo. Il discorso è semplice: Milan e Juventus stanno cominciando a prendere coscienza del fatto che l'una potrebbe essere la soluzione per l'altra. Essenzialmente la Vecchia Signora ha un "problema" da risolvere, e il Diavolo potrebbe darle la soluzione, sempre e solo alle sue condizioni però. Scrive questa mattina la rosea che quando le due dirigenze riprenderanno in mano il fascicolo di Vlahovic, il modo più semplice per trovare un'intesa che soddisfi tutte le parti, compreso il giocatore, potrebbe essere mettere in piedi addirittura uno scambio.