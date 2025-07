Il ct della Nazionale Gattuso ha fatto visita alla Roma a Trigoria

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - E' cominciato da Trigoria, e dalla Roma, il tour del commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso nei ritiri delle squadre di Serie A. Gattuso, accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, ha incontrato l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini, il d.s. Frederic Massara e i calciatori della Roma, e lo stesso farà domani - sabato 26 - al Viola Park con la Fiorentina, con il tecnico Stefano Pioli e i calciatori viola.

Una scelta, quella di visitare i club di Serie A, finalizzata a stabilire da subito un contatto diretto con le società e i calciatori, in vista dei prossimi impegni ufficiali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026, che vedranno l'Italia in campo il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 a Debrecen, in Ungheria (campo neutro), contro Israele. Gattuso, in questa estate di lavoro intenso, sarà presente anche a Cagliari sabato 2 agosto per le celebrazioni in ricordo di Gigi Riva in occasione dell'amichevole internazionale tra Cagliari e Saint-Étienne e mercoledì 13 allo stadio Friuli di Udine per la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham. (ANSA).