Milan, oggi l'esordio contro il Liverpool della nuova terza maglia

Ore 13.30 italiane il Milan affronterà a Hong Kong il Liverpool per la seconda amichevole di questa tournée tra Asia e Oceania. Dopo l'Arsenal la formazione di Max Allegri si metterà in gioco con i campioni d'Inghilterra dei Reds, protagonisti indiscussi di questo calciomercato con operazioni da capogiro.

In occasione della partita di oggi il Milan scenderà in campo con il nuovo Third Kit firmato PUMA, presentato nella mattinata di ieri e che rievoca vibes brasiliane e ricordi della maglia della stagione 1994/95. Oltre a questo, sia il Diavolo che il Liverpool giocheranno con il lutto al braccio in memoria di Diogo Jota, tragicamente scomparso all'età di 28 anni lo scorso 3 luglio insieme al fratello.