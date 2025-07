Ordine: "Se dico 'Ho sentito Allegri molto sorpreso dalla cifra tecnica del Milan' riferisco il pensiero del tecnico che magari posso condividere"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine, giornalista, ha fatto una precisazione su una sua recente dichiarazione ("L'ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione, vuole liquidare i conti con l'ultima esperienza juventina. E l'ho trovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan") sul Milan di Massimiliano Allegri: "Continuo a imbattermi, sui miei social, con gente, anche persone di una certa preparazione, che non riescono a cogliere la differenza tra le mie opinioni e quelle di altri protagonisti riferite in una trasmissione piuttosto che in un articolo. Se dico ”ho sentito Allegri molto sorpreso dalla cifra tecnica del Milan” riferisco il pensiero del tecnico che magari posso condividere. Ma niente. I maranza dei social colgono ogni occasione per trasformare quello che era il mondo Milan in un quartiere di Beirut, purtroppo".

LE PAROLE DI ORDINE SU ALLEGRI

Franco Ordine, collega che da tempo segue le vicende legate al mondo rossonero, nel pomeriggio di lunedì è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri. Ordine ha avuto l'occasione di parlare di Massimiliano Allegri e di calciomercato rossonero: le sue parole.

Come valuta il ritorno di Allegri a Milanello?

"L'ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione, vuole liquidare i conti con l'ultima esperienza juventina. E l'ho trovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan".