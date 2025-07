Royal al Flamengo per 58 mlioni di reais. È arrivato a Rio de Janeiro

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 LUG - Fonti del Flamengo confermano l'arrivo del terzino Emerson Royal dal Milan, affare concluso sulla base di 58 mlioni di reais (circa 9 milioni di euro). Il giocatore ex Tottenham è atteso all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro nella mattinata di domani. Questo trasferimento dà il via libera per quello di Wesley alla Roma visto che è stato trovato un sostituto all'altezza. Intanto mercoledì scorso lo stesso Wesley è stato schierato dal tecnico dei rossonero carioca Filipe Luis e ha segnato una delle due reti della vittoria sul Bragantino RB.

La campagna acquisti del Flamengo non è finita qui perché dopo gli arrivi del nazionale colombiano Carrascal dalla Dinamo Mosca, di Emerson Royal dal Milan e dello spagnolo ex Atletico Madrid Saùl, ora l'intenzione della dirigenza è di far tornare in patria Samuel Lino, per il quale l'Atletico Madrid chiede 20 milioni di euro. Ci sono già stati dei contatti, ma la trattativa ufficiale non è ancora cominciata. (ANSA).