Leao protagonista ad Hong Kong: gol, assist e Liverpool piegato

Finalizzatore ma anche rifinitore. Dribbling e classe come al solito, ma anche tanta sostanza e parecchio lavoro al servizio della squadra. Rafa Leao, schierato come riferimento offensivo da Allegri in Liverpool-Milan 2-4, è il giocatore che più ci ha convinto. Questa la nostra breve sulla sua prestazione nei nostri promossi e rimandati:

PROMOSSI

Rafa Leao: partita da vero numero 10. Si mette sulle spalle il gioco offensivo della squadra ed è finalmente concreto nei metri e nelle zone dove conta essere concreti. Un gol strepitoso ed un assist notevole. Tutti si augurano che sia Allegri l’allenatore giusto per vederlo al top con continuità. Quando gioca così è semplicemente imprendibile.