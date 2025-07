Dove vedere Liverpool-Milan in diretta TV, streaming e web

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MILAN

Data: sabato 26 luglio 2025

Ora: 13:30 italiane (19:30 ad Hong Kong)

Stadio: Kai Tak Sports Park di Hong Kong

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto al Hong Kong Stadium dell'omonima città dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, il Milan affronterà il Liverpool nella seconda delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri hanno recuperato Maignan e Fofana mentre ai Reds manca Darwin Nunez per motivi legati al suo futiro:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Stephenson, Morton, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Elliott; Salah. A disp.: Woodman, Mamardashvili, Konaté, Jones, Gakpo, Tsimikas, Doak, Kerkez, Frimpong, Bradley, Nyoni. All. Slot

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana,, Bartesaghi; Pulisic; Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Okafor, Jimenez, Chukqueze, Terracciano F., Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Musah, Magni, Liberali. All. Allegri

Arbitro: Tam Ping Wun

Primo assistente: Chow Chun Kit

Secondo assistente: Law Ming Leong

LE PAROLE DI ALLEGRI IERI IN CONFERENZA

Cosa si aspetta dal test?

"Affrontiamo il Liverpool che è campione d'Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E' un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all'inizio della Serie A"

Leao sarà ancora centravanti?

"Contro l'Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato".

Cosa si aspetta da questo pre-campionato?

"Speriamo di diventare una squadra il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa importante. Prima di tutto bisogna conoscerci e poi migliorare giorno dopo giorno in allenamento"