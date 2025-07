Laudisa: "Nunez, Zirkzee e Hojlund cercano una nuova casa"

Carlo Laudisa, esperto di mercato, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sugli attaccanti in cerca di squadra: "Un po’ di cose sono successe, qualche casella importante è stata riempita. Tuttavia il mercato non ha ancora soddisfatto tutti. E i prossimi 40 giorni saranno caratterizzati da un mucchio di trattative che sonnecchiano da qualche settimana. Così ci sono giocatori famosi in attesa di chiamata, soprattutto nei grandi club di Premier League. Il Liverpool, ad esempio, ha appena acquistato Ekitike, mentre il Manchester United ha speso 150 milioni per due punte: Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Si deduce, allora, che rispettivamente Nunez, Zirkzee e Hojlund cercano una nuova casa. Eppure il caso più clamoroso è proprio dalle nostre parti, quel Dusan Vlahović separato in casa con la Juve che farebbe comodo a tanti".

SONDAGGIO DI TARE

Dopo gli addii di Jovic e Abraham, il Milan vorrebbe regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo centravanti. Con la conferma del bebote Gimenez, che dovrà conquistarsi le grazie e fiducia di Allegri, Tare avrebbe messo nel mirino un nuovo colpo direttamente dalla Premier League: si tratta dell'attaccante danese Rasmus Hojlund del Manchester United.

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato l'Originale, nelle ultime ore la dirigenza rossonera avrebbe fatto un sondaggio per il centravanti dello United. Resta da capire costi e fattibilità dell'operazione, quel che è certo è che il mercato del Milan resta in forte fermento anche nel reparto offensivo.