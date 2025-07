Sportweek dedica la prima pagina della sua nuova uscita a Max Allegri

vedi letture

Max Allegri uomo copertina. L'uscita di oggi, 26 luglio, di SportWeek è infatti dedicata all'allenatore del Milan, tornato in rossonero dopo 11 anni con l'ambizione e la voglia di rialzare la storica compagine meneghina reduce da una stagione, la scorsa, deludente, tra la finale di Coppa Italia persa Roma contro il Bologna e il triste ottavo posto in classifica che l'ha esclusa da ogni competizione europea per quest'anno.

Max Allegri avrà modo di lavorare con la sua squadra con l'obiettivo base di riportarla in Champions League, habitat naturale del Milan, ma chissà non possa succedere qualcosa di ancora più importante, anche perché il Napoli ha insegnato che con una sola competizione a settimana si può puntare più in alto di un "semplice" quarto posto.