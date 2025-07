Gozzini: "Furlani ha ribadito alla dirigenza belga che quella da 32,5 milioni, più bonus, era la sua ultima offerta, prendere o lasciare"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari: "Sono soprattutto Milan e Bruges a rivedere i pesi dell’operazione: il rilancio rossonero porterà ad aumentare la quota fissa dell’offerta, ridimensionando quella variabile, cioè i bonus. Un compromesso che non cambia di fatto i termini dell’investimento – l’a.d. Furlani ha ribadito alla dirigenza belga che quella da 32,5 milioni, più bonus, era la sua ultima offerta, prendere o lasciare - ma che nella sostanza va incontro alle necessità del Bruges (senza scombinare i conti del Milan). La proposta arriverebbe così a 35 milioni sicuri, a cui aggiungere una quota minore di premi legati al rendimento personale e di squadra. Cambiando i fattori, anche se i numeri restano gli stessi, il risultato può essere differente".

IL PUNTO JASHARI

La svolta per la trattativa estenuante e infinita tra Milan e Club Brugge per il centrocampista svizzero Ardon Jashari potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club rossonero, anche forte delle entrate che verranno registrate attraverso la cessione di Emerson Royal e i prestiti con obbligo di Pobega e Colombo, è pronto a rivedere i termini dell'offerta che cambierà nella sostanza ma non nella forma. Così facendo la fase di stallo potrebbe essere finalmente sbloccata.

Al momento il Milan ha messo sul piatto, ormai da diversi giorni, una proposta da 32,5 milioni di euro più bonus. La dirigenza milanista aveva fatto sapere al club belga che più di questo non sarebbe stato offerto. Dal quarto piano di via Aldo Rossi, come riporta la Gazzetta dello Sport, stanno pensando in queste ore di riformulare l'offerta. Non si tratta tanto di un rilancio ma piuttosto di cambiare gli equilibri interni alla proposta tra parte fissa e bonus. Sostanzialmente, per sbloccare la lunga contrattazione, il Diavolo è disposto ad alzare fino a 35 milioni di euro il costo del cartellino da corrispondere all'atto di acquisto e diminuire i bonus.