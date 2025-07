Moretto: "Jashari, il Milan alzerà la base fissa per cercare di avvicinarsi il più possibile alle richieste del Brugge. C'è ottimismo"

Il Milan è pronto a fare l'ultimo passo necessario per arrivare ad Ardon Jashari. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta le ultime sulla trattativa col Brugge:

“Il Milan ad oggi, in questo momento, non ha ancora formalizzato per iscritto questa nuova proposta per Jashari al Brugge. Non ci sono ancora novità reali e concrete per Jashari al Milan, ma ci sono dei dialoghi in corso tra il Milan e gli intermediari dell’operazione per cercare di riformulare la proposta già fatta nelle scorse settimane. Il Milan alzerà la base fissa per cercare di avvicinarsi il più possibile alle richieste del Brugge. Non c’è però ancora il passo concreto, ufficiale. Vi avevo detto che nelle intenzioni del Milan c’era la volontà di chiudere entro questo weekend, di avere un sì definitivo entro questo weekend. Vedremo se arriverà entro questo weekend oppure se si andrà ad inizio settimana prossima, ma è confermatissimo che questi sono i giorni, le ore, di Jashari al Milan, che sta facendo il possibile per provare ad accontentare il Brugge ed arrivare alla chiusura dell’operazione. Il Milan vuole il giocatore, sì o sì, il giocatore vuole il Milan, sì o sì, vediamo se tutto questo basterà ma c’è grande ottimismo”