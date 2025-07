Milan, Comolli vorrebbe evitare la svendita di Vlahovic: presto l'incontro con l'agente del ragazzo

Dusan Vlahovic è di troppo dalle parti di Torino. L'arrivo di Jonathan David conferma ulteriormente che la Juventus non ha più intenzione di puntare sull'attaccante serbo, che difronte a un'offerta da almeno 25 milioni di euro potrebbe andare via senza troppi complimenti.

In agguato sull'ex Fiorentina ci sarebbe il Milan, che stando ai colleghi di Tuttosport vorrebbe portare per le lunghe questo discorso, non ancora ufficialmente aperto, così da acquistare Vlahovic a prezzo di saldo sul gong del calciomercato. Per quanto il serbo rischi di diventare un problema, la Juventus vorrebbe evitare questo scenario, motivo per il quale sarebbe stato calendarizzato nei prossimi giorni con un incontro tra Comolli e l'agente del serbo, Darko Ristic, per trovare una soluzione che accontenti tutti.