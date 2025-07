Gozzini sull'offerta per Jashari: "Bonus ridimensionati per non superare i limiti economici messi in preventivo"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari, centrocampista del Bruges che, da quasi due mesi, è in trattativa con il Milan per un trasferimento a Milano e che, finalmente, sembra poter realizzare il suo desiderio: "Un talento che il Milan è disposto a pagare trentacinque milioni più bonus: una parte fissa più sostanziosa, per andare incontro alle esigenze del Bruges, e una quota ridimensionata di premi risultato per rispettare la volontà rossonera di non superare i limiti economici messi in preventivo. L'offerta è stata rimodulata nelle ultime ore per permettere al belgi di Incassare subito la quota richiesta, 35 milioni. Dall'altra parte abbassando i bonus, il Milan non sarà costretto ad aumentare la spesa complessiva. L'ingaggio da due milioni e mezzo all'anno soddisfa il giocatore, che va oltre il raddoppio dello stipendio attuale: se cl fosse stato bisogno sarebbe stato pronto anche a darci un taglio. Il contratto rossonero lo legherà fino all'estate del 2030.

Entro domenica sera i rossoneri si aspettano la risposta finale dal Belgio, o meglio il definitivo via libera. Il Bruges è stato accontentato, Jashari anche. Ardon ha lottato come se avesse già la maglia del Milan indosso, solo che non era sul campo da gioco ma al tavolo delle trattative".