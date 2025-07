Rilancio Milan per Jashari: entro 48 ore il via libera del Club Bruges

Il Milan ha deciso di affondare il colpo decisivo, e definitivo, su Ardon Jashari. Negli scorsi giorni il club rossonero era fermo nella sua posizione di non voler rilanciare per il centrocampista svizzero, convinto che quei 32.5 milioni di euro più 5 di bonus fossero idonei al valore del giocatore, ma alla fine è andato incontro alle richieste del Club Bruges accontentandolo.

Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, per chiudere una volta e per tutte questo discorso il Milan ha rilanciato per Jashari presentando un'offerta da 35 milioni di euro di base fissa più qualche bonus, permettendo così al Club Bruges di incassare subito la quota richiesta. Che sia questa la mossa decisiva? Solo le prossime 24 ore ce lo diranno, anche perché secondo la rosea è atteso entro domani sera il via libera definitivo dei belgi.