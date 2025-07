Pasotto su Liberali: "O si cede a titolo definitivo o lo si rinnova per un prestito"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mattia Liberali: "Quest'anno sta lavorando fisso con Allegri fin dal giorno del raduno ed è partito per la tournée in Oriente perché Max giustamente vuole osservare anche lui. Le pretendenti non mancano - il Parma su tutte - e intanto il Milan riflette. Le opzioni sono soltanto due: lasciarlo andare a titolo definitivo o rinnovarlo e cederlo in prestito. È il momento di decidere".

QUATTRO GIOVANI CON LA PRIMA SQUADRA

Mister Massimiliano Allegri ha confermato quattro giovanissimi per la tournee, oltre ai due portieri Lorenzo Torriani e Noah Raveyre, per la tournée: sono stati convocati il 2005 Matteo Dutu (difensore centrale) 2006 Vittorio Magni (terzino destro e sinistro), il centrocampista Christian Comotto (2008) e l'attaccante Mattia Liberali (2007).

MANCA QUALCOSA

Inutile nascondersi dietro un dito, la rosa a disposizione di Allegri per la tournée presenta delle lacune in diverse zone del campo. Un buco abbastanza evidente riguarda il centravanti. Il Milan una punta ce l'ha e si chiama Santiago Gimenez ma fino a inizio agosto sarà in vacanza per recuperare dopo la Gold Cup. Al momento Allegri può contare solo su Noah Okafor e Lorenzo Colombo che però rimangono due profili in uscita, con i quali dunque sarà difficile costruire qualcosa.