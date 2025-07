Il Milan vuole provare ad arrivare in chiusura nei prossimi giorni per Jashari

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul proprio canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto un punto sulla trattativa tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari:

"I contatti tra il Milan, gli intermediari e il Bruges sono stati costanti durante la giornata di venerdì per preparare il terreno al club rossonero che vuole provare ad arrivare in chiusura nei prossimi giorni per quanto riguarda Jashari. Non è stato il venerdì della chiusura, e non doveva esserlo, perché proprio per una questione di rapporti con il Bruges bisogna mantenere anche cautela. Il Milan sa che vuole avvicinarsi, deve avvicinarsi migliorando la propria offerta, ma il Milan sa in questo momento anche che le tempistiche e le modalità di questo approccio sono molto importanti per non irrigidire ulteriormente il Bruges con cui si sta già andando avanti su una vicenda lunghissima. Jashari, il suo, lo sta facendo alla grande, da tempo, con questa fedeltà assoluta al Milan nonostante i tanti club che ci hanno provato. Jashari ha sempre risposto "Solo e soltanto AC Milan". Quindi molto chiara la posizione del calciatore. Milan e intermediari al lavoro con il Bruges per avvicinarsi. Quindi il Milan lavora a fuoco lento per Jashari. Non doveva essere venerdì il giorno ma continuano le ore dei contatti in attesa di capire quando si potrà andare a dama".