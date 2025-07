Jon Aramburu della Real Sociedad è una delle alternative a Guéla Doué sulla destra

Guéla Doué resta il preferito del Milan per il ruolo di terzino destro. Per il franco-ivoriano la dirigenza rossonera è pronta a spingersi oltre, come confermano i 23 milioni di euro proposti allo Strasburgo negli ultimi giorni per il calciatore. Il muro del club francese non ha ancora ceduto, motivo per il quale Igli Tare si starebbe cominciando a guardare intorno valutando diverse soluzioni.

Il nome di Wilfried Singo piace da tempo, ma per l'ivoriano ex Torino vale lo stesso discorso di Doué: per meno di 30 milioni non si muove dalla Francia. Per questo motivo sulla lista del direttore sportivo del Milan sarebbero cominciati ad entrare anche nomi di giocatori più accessibili, come ad esempio quello di Jon Aramburu della Real Sociedad, venezuelano classe 2002 che nella scorsa stagione ha totalizzato 49 presenze, un gol e un assist in tutte le competizioni con la maglia dei baschi.