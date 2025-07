Non solo Jashari. Il Milan rilancia anche per Guéla Doué dello Strasburgo

Ardon Jashari non è l'unico calciatore per il quale il Milan ha rilanciato in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, complici le uscite di Emerson Royal, Kyle Walker e Alessandro Florenzi, la dirigenza rossonera ha urgenza di mettere a disposizione di Max Allegri un nuovo terzino destro, e fra i tanti nomi sondati in queste settimane quello di Guéla Doué sembrerebbe mettere d'accordo tutti dalle parti di via Aldo Rossi.

A fronte di questo, scrivono i colleghi della Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il Milan ha alzato la propria offerta a 23 milioni di euro per l'esterno franco-ivoriano, ma al momento il muro dello Strasburgo non ha ancora ceduto, anche perché il club francese è convinto che il classe 2002 possa crescere ulteriormente e valere ancora di più alla fine della prossima stagione.