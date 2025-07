Gli amici intimi di Jashari dicono che non è contento. Hayen: "I desideri del giocatore sono il problema"

Nicky Hayen, allenatore del nerazzurri, si è così espresso sul futuro dI Jashari in conferenza stampa: "Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli". Jashari sta facendo il suo dovere, anche se, a detta di amici intimi, non è - scrive HLN - sempre contento: "Il calcio - ha spiegato Hayen - funziona così. Ardon ha un contratto fino al 2029 e le richieste del club sono chiare. I club che lo vogliono devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore... ed è lì che sta il problema. Comunque, presto tutto diventerà chiaro".

IL PUNTO SU JASHARI AL MILAN

Sono ore davvero calde per il mercato del Milan. Il club rossonero è pronto a rimodulare l'offerta per Ardon Jashari, obiettivo principale del mercato rossonero che la dirigenza milanista ha puntato ormai da un mese e forse più. Il centrocampista svizzero, votato miglior giocatore del campionato belga e del Club Brugge nella passata stagione, continua a insistere per essere ceduto al Diavolo e secondo quanto scrive oggi Gianluca Di Marzio il Milan spera e confida di poter chiudere l'operazione entro 2-3 giorni.

Ancora non si sa se il Club Brugge accetterà questa nuova proposta rossonera, che a livello di costo complessivo non cambia ma viene riformulata sul gioco di equilibri tra parte fissa e bonus: il totale dovrebbe essere sempre circa 37,5 milioni con fisso più alto e bonus più bassi rispetto alla proposta precedente. Da via Aldo Rossi si augurano che questo possa bastare ad accettare la corte, considerando che ormai la telenovela va per le lunghe e lo stesso Jashari non ha intenzione di rimanere al Brugge.