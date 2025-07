Pellegatti: "Il Milan non darà più di 10 milioni per Vlahovic. Non mi sembra facilissimo"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a TMW Radio nel programma 'Calciomercato e Ritiri' sul calciomercato del Milan e in particolare su Dusan Vlahovic: "Il Milan non darà più di 10 mln. Ci sono 15 mln di differenza di cartellino e 6 di ingaggio, vediamo se entro fine mercato ci si avvicinerà ma non mi sembra facilissimo".

LE ULTIME SU VLAHOVIC AL MILAN

il Milan metterà a disposizione di Max Allegri un altro attaccante in questo calciomercato, che con il passare delle settimane sta assumendo sempre più le sembianze di Dusan Vlahovic. La trattativa tra la dirigenza rossonera e la Juventus procede blanda a fari spenti, anzi, ufficialmente non esiste ancora, quando invece è viva già da tempo.

L'una è la soluzione dell'altra

Il discorso è semplice: Milan e Juventus stanno cominciando a prendere coscienza del fatto che l'una potrebbe essere la soluzione per l'altra. Essenzialmente la Vecchia Signora ha un "problema" da risolvere, e il Diavolo potrebbe darle la soluzione, sempre e solo alle sue condizioni però. Scrive questa mattina la rosea che quando le due dirigenze riprenderanno in mano il fascicolo di Vlahovic, il modo più semplice per trovare un'intesa che soddisfi tutte le parti, compreso il giocatore, potrebbe essere mettere in piedi addirittura uno scambio.

Dusan Vlahovic a Milano e Malick Thiaw a Torino. Questa è una bozza sulla quale le due dirigenze potranno lavorare, anche perché così facendo si andrebbero a colmare lacune dell'una e dell'altra formazione. Il punto della questione, però, è sempre quello: c'è da far quadrare i conti, ovvero le valutazioni dei due cartellini, e trovare la cifra giusta dell'ingaggio dell'ex Fiorentina, per il quale è già pronta la maglia numero 9 del Milan. Bisogna solo stamparla.