MN - Fatta per Royal al Flamengo per 9 milioni più bonus a titolo definitivo

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, é fatta per la cessione di Emerson Royal al Flamengo a titolo definitivo. Al Milan andranno nove milioni di euro più bonus.

CHI AL SUO POSTO?

Guela Doué l'ipotesi principale

"Resta - afferma Matteo Moretto, esperto di mercato - il primo nome per la corsia di destra. Non è facile da un punto di vista economico, ma il Milan è intenzionato a migliorare la propria offerta per arrivare ad avvicinarsi a Guela Doué. Ma il Milan sta lavorando soprattutto per migliorare i rapporti freddi con il Chelsea. Lo Strasburgo fa parte dell'emisfero Chelsea. I rapporti tra i due club dopo la situazione Maignan si sono un po' raffreddati, e il Milan sta cercando di lavorare e spingere anche su questo punto. Quindi il Milan vorrà fare un tentativo ulteriore per Guela Doué".