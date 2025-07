Moretto spiega: "Per Doué il Milan sta cercando di raffreddare i rapporti con il Chelsea"

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un punto importante sul calciomercato in entrata del Milan, fra Jashari, Vlahovic, Doué e Emerson Royal.

Ardon Jashari

"Il Milan sta pianificando un miglioramento della struttura dell'operazione per quanto riguarda Jashari. Entro questa settimana il Milan vuole provare a chiudere per Jashari e nelle prossime ore il Milan è intenzionato a contattare il Bruges per migliorare ulteriormente il pacchetto che porterebbe a Jashari. Come sapete in questo momento siamo a 32.5 più bonus. Il Milan vuole provare a fare di tutto per arrivare a Jashari che resta il primissimo nome per il centrocampo, e in questo momento senza sbilanciarci troppo, posso dire che il Milan è ottimista".

Guela Doué

"Resta il primo nome per la corsia di destra. Non è facile da un punto di vista economico, ma il Milan è intenzionato a migliorare la propria offerta per arrivare ad avvicinarsi a Guela Doué. Ma il Milan sta lavorando soprattutto per migliorare i rapporti freddi con il Chelsea. Lo Strasburgo fa parte dell'emisfero Chelsea. I rapporti tra i due club dopo la situazione Maignan si sono un po' raffreddati, e il Milan sta cercando di lavorare e spingere anche su questo punto. Quindi il Milan vorrà fare un tentativo ulteriore per Guela Doué".