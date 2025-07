Allegri: "Modric per tutti sarà un esempio in campo e fuori"

Hong Kong è la sede attuale del ritiro del Milan: qui, domani alle ore 13.30 italiane, i rossoneri scenderanno in campo per la seconda amichevole di questa tournée che si sta svolgendo in Asia e Pacifico. Avversario del Diavolo sarà il Liverpool campione di Inghilterra in carica. A prendere la parola alla vigilia di questa sfida in conferenza stampa, che rievoca sempre memorie suggestive per entrambe le formazioni, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Impaziente di lavorare con Modric?

"E' un campione e un giocatore straordinario sotto il profilo tecnico. Per tutti sarà un esempio sia in campo che fuori"

È già stato qui a Hong Kong con la Juventus...

"Giocammo in questo stadio dove ci alleniamo oggi, mentre domani saremo nel nuovo. Ho bei ricordi di questa città. So che ci sono tanti tifosi del Milan e vogliamo dare il massimo per farli contenti".