Allenatore Bruges: "Jashari si allena con noi: è nel suo interesse che stia in forma. Chi lo vuole deve soddisfare le richieste del club"

Ardon Jashari ha svolto oggi l'allenamento regolarmente con il gruppo squadra del Bruges: "a pieno ritmo", scrivono i giornalisti belgi.

Nicky Hayen, allenatore del nerazzurri, si è così espresso sul futuro dello svizzero in conferenza stampa: "Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene: porta qualità ed è piacevole stare con lui. Come dovrebbe essere. Senti, non possiamo farci niente. E lo abbiamo anche aiutato nella sua cresicta. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club. C'è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Soluzione sarà presto chiara".

Jashari sta facendo il suo dovere, anche se, a detta di amici intimi, non è - scrive HLN - sempre contento: "Il calcio - ha spiegato Hayen - funziona così. Ardon ha un contratto fino al 2029 e le richieste del club sono chiare. I club che lo vogliono devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore... ed è lì che sta il problema. Comunque, presto tutto diventerà chiaro".

E come reagirà Jashari se anche questa offerta venisse respinta? "Che potremmo non essere più in grado di contarci su di lui? Tutto questo deve essere discusso in un dialogo aperto. Dipende dallo stato della questione e dalle esigenze di tutti."