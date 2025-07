L'Al-Ittihad ha offerto 10 milioni di euro per Ismael Bennacer

Novità importanti arrivano in merito al futuro di Ismael Bennacer. Escluso dal raduno e dalla tournée tra Asia e Oceania, il centrocampista algerino è in cerca di una nuova avventura in carriera, che potrebbe essere in Arabia Saudita.

Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, l'Al-Ittihad starebbe facendo sul serio per Ismael Bennacer, avendo presentato al Milan un'offerta da 10 milioni di euro per il cartellino dell'ex Empoli. La trattativa con gli arabi è ben avviata, ma occhio all'inserimento del Marsiglia, che starebbe valutando un ritorno in Francia del centrocampista ma condizioni decisamente più favorevoli rispetto all'accordo raggiunto con il Milan lo scorso gennaio.