Amichevole a Milanello tra Milan Futuro e Primavera: in gol anche Lazetic. Presenti Tare, Vergine e Kirovski

In mattinata, a Milanello, si è disputata una partita amichevole tra Milan Futuro e la Primavera, organizzata approfittando della presenza dell’Under20 che ha lavorato per tutta la settimana nello stesso centro sportivo. Le squadre non erano divisie categoria per categoria, età per età, ma è stato creato un giusto mix equilibrato.

Erano presenti il Direttore sportivo Igli Tare, lo Sport Development Director Jovan Kirovski e il responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine, i quali hanno colto l’occasione per osservare da vicino i ragazzi al lavoro, condividendo insieme il loro percorso di crescita, in un momento di confronto prezioso per lo sviluppo delle due squadre e dei giovani talenti rossoneri. Tale clima è alla base del Progetto Milan Futuro: lavorare insieme, collaborare e creare sinergia tra ambiente Prima Squadra, ambiente Milan Futuro e ambiente settore giovanile per il successo del club.

Ad onor di cronaca, per Milan Futuro sono andati in rete Chaka Traore, Lazetic e Magrassi, mentre per la Primavera Lontani, Ossola, Domnitei e Plazzotta.