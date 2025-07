Amichevole Liverpool-Milan, le possibili scelte di Allegri

vedi letture

Alle ore 13.30 italiane di oggi il Milan scenderà in campo per il secondo test ufficiale della pre-stagione contro il Liverpool. Anche contro i Reds di Arne Slot, campioni d'Inghilterra in carica e freschi di un calciomercato stellare, però, il tecnico rossonero dovrà ancora fare fronte alle assenze dell'infortunato Alex Jimenez e di quelle per ferie di Luka Modric e di Santiago Gimenez, oltre alle situazioni di mercato che hanno visto Pervis Estupinan arrivare solo ieri in ritiro e Lorenzo Colombo con le valigie in mano per Genova. Recuperati, invece, Mike Maignan e Youssouf Fofana.

In attesa di risposte dal mercato, l'unico nuovo acquisto sarà Samuele Ricci che partirà dall'inizio. Confermato per necessità il modulo 3-5-1-1 con Rafael Leao punta centrale supportato da Christian Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL MILAN

MILAN (3-5-1-1)

16 Maignan

23 Tomori 28 Thiaw 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 29 Fofana 33 Bartesaghi

11 Pulisic

10 Rafa Leao

All. Massimiliano Allegri

A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pittarella; Dutu, Magni, Gabbia, Estupinan; Musah, Bondo, Comotto, Okafor, Chukwueze, Colombo.

Indisponibili: Gimenez, Jimenez, Modric, Adli, Bennacer

Diffidati: /

Ballottaggi: Loftus-Bondo (70-30); Gabbia-Thiaw-Tomori (25-35-30)