RIVEDI I GOL di Liverpool-Milan (2-4). Leao, Loftus e Okafor: tutti super!

vedi letture

Il Milan ha battuto per 2-4 il Liverpool nella seconda amichevole della tournée estiva dei rossoneri.

Rivedi di seguito tutti i gol del Milan:

LIVERPOOL-MILAN (0-1) - 10' Rafal Leao

LIVERPOOL-MILAN (1-2) - 52' Loftus-Cheek

LIVERPOOL-MILAN (1-3) - 59' Okafor

--------------------

IL COMMENTO A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio.

Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.

Qualcuno direbbe che abbiamo già visto del calcio Allegriano, per altri è semplicemente un calcio che il Milan avrebbe dovuto fare già da tempo. Per ora è un calcio che sembra poter dare sicurezza e personalità ad una squadra che negli ultimi anni ha avuto un rendimento fin troppo ondivago. C’è bisogno di ritrovare certezze e prestazioni del genere, seppur in estate, possono aiutare a farlo. Menzione particolare per i difensori centrali, tutti, schierati a tre e protetti da un centrocampo folto e da due esterni inclini al sacrificio: messi in condizioni normali non hanno sfigurato neanche contro Salah e compagni. Il Liverpool di Slot ha fatto la partita ma il Milan è stato molto più centrato nei momenti chiave: il 4-2 finale è tutt'altro che bugiardo.

Vediamo adesso i promossi e i rimandati.