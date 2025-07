Il commento del club a Liverpool-Milan: "Solidità in difesa e tante ripartenze insidiose: della squadra di Allegri sono piaciuti i passi in avanti"

vedi letture

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato highlights e tabellino di Liverpool-Milan, seconda amichevole della tournée estiva dei rossoneri, aggiungendo il seguente commento al match:

"Conferme e passi in avanti in una bella serata di calcio. A Hong Kong arrivano i primi gol e la prima vittoria dell'estate del Milan, che batte 4-2 i campioni d'Inghilterra del Liverpool al termine di una buona prestazione. Solidità in difesa e tante ripartenze insidiose, e non è un caso che tre reti dei rossoneri - in campo oggi, per la prima volta, con il nuovo Third Kit - siano arrivate in contropiede. Leão in avvio di partita, Loftus-Cheek e Okafor nello spazio di 7 minuti nella ripresa, con lo svizzero che poi ha firmato a tempo scaduto il gol del definitivo 4-2.

Ininfluenti, in una serata segnata anche dal commosso ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva, le (belle) reti inglesi firmate da Szoboszlai e Gakpo. Della squadra di Allegri sono piaciuti i passi in avanti, soprattutto in fase offensiva, rispetto alla comunque indicativa uscita di Singapore contro l'Arsenal: al Kai Tak Stadium si è visto un Milan concreto, cinico in ripartenza ma capace anche di distinguersi positivamente in palleggio. Avanti così, con fiducia, verso l'ultimo impegno della nostra tournée in Asia-Pacifico, quello in Australia contro il Perth Glory giovedì 31 luglio".