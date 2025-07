Allegri: "Leao ha fatto molto bene da punta: è nella età matura per fare una stagione importante"

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, al termine di Liverpool-Milan 2-4 con le reti rossoneri di Rafa Leao, Ruben Loftus-Cheek e la doppietta di Noah Okafor, ha parlato in conferenza stampa da Hong Kong.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come è andato Leao da punta centrale?

"Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season È un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”.

IL COMMENTO DI MILANNEWS A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio. Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.