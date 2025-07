Estupinan "rimandato", esordio tosto con Frimpong. Ma l'ecuadoregno crescerà

vedi letture

Nella vittoria per 4-2 di questo pomeriggio contro il Liverpool abbiamo inserito tra i rimandati, quei giocatori che non si sono espressi al meglio e che hanno ancora bisogno di trovare la migliore condizione (com'è normale che sia), anche il nuovo acquisto Pervis Estupinan, entrato nella ripresa al posto di Bartesaghi.

RIMANDATI

Pervis Estupinan: entra e si trova davanti un indiavolato Frimpong dopo soli due allenamenti in rossonero ed un nuovo fuso orario da smaltire. L’olandese lo supera fisicamente, lui lo maltratta un po’. È comunque a suo agio con la palla al piede: migliorerà.

IL COMMENTO DI MILANNEWS A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio. Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.