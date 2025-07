Verso Liverpool-Milan, Allegri ha provato nuovamente Leao centravanti

Alle 13.30 di domani, orario italiano, il Milan scenderà in campo contro il Liverpool al Kai Tak Sports Park. di Hong Kong per la seconda amichevole, dopo quella contro l'Arsenal, della tournée in Asia dei rossoneri. Gli avversari, scatenati sul mercato e in anticipo nella preparazione, saranno sicuramente tosti: l'obiettivi sarà quello di mettere minuti nelle gambe, provare qualche concetto, non farsi male e non fare brutte figure.

Nell'allenamento odierno, caratterizzato da un importante acquazzone, mister Allegri ha provato nuovamente Rafa Leao in posizioni più centrali: contro l'Arsenal Rafa ha giocato da punta centrale con Pulisic, in veste di fantasista, che gli girava attorno. Visto che Lorenzo Colombo è ormai in partenza direzione Genoa e Santi Gimenez arriverà solo ad inizio agosto allora il portoghese giocherà, molto probabilmente, da attaccante anche domani.