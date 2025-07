MN - Fatta per Colombo al Genoa: prestito con diritto a 10 milioni che diventa obbligo

vedi letture

Lorenzo Colombo è pronto alla sua sesta stagione in prestito dal Milan: il centravanti rossonero, dopo aver giocato l'anno scorso nell'Empoli rimediando una amara retrocessione, e dopo essere passato negli anni ancora precedenti in squadre come Cremonese, SPAL, Lecce e Monza, presto diventerà il nuovo attaccante del Genoa. La trattativa tra Grifone e rossoneri era in piedi da diversi giorni e nelle ultime ore è stata prontamente definita, permettendo al club di via Aldo Rossi di liberare un altro calciatore in esubero.

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, è stata confermata la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La cifra che permetterà l'opzione di acquisto è pari a 10 milioni di euro. D'altro canto, le condizioni per le quali il diritto può diventare obbligo dipendono in primis dalla salvezza dei genoani e successivamente da un numero complessivo sufficiente di gol e presenze, chiarito nel contratto che presto Colombo firmerà. Il giocatore nelle prossime ore lascerà il ritiro di Honk Kong e volerà in Italia.

di Antonio Vitiello