Jashari non convocato dal Brugge per la prima di campionato: il punto della situazione

Ardon Jashari e il Milan, una telenovela che (forse) è destinata ad una conclusione nella prossima settimana. Infatti, il talento svizzero non figura nella lista dei 22 giocatori convocati per Brugge-Genk di questa sera (ore 18.30) prima giornata del campionato belga. Il Milan ha deciso di rimodulare l'offerta tra parte fissa e bonus, con la speranza di arrivare al centrocampista svizzero in questi giorni.

Due giorni fa Jashari si è allenato in gruppo con il Brugge. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore Nicky Hayen ha parlato così della situazione del centrocampista svizzero: "Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene. È un problema? Assolutamente no. È facile andare d'accordo con lui, si integra facilmente e porta qualità. Ma non è ancora pronto per giocare. Non mi precipito su questo punto, perché domenica abbiamo una partita importante. Come dovrebbe essere. Senti, non possiamo farci niente. E lo abbiamo anche aiutato nella sua cresicta. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club. C'è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Soluzione sarà presto chiara".