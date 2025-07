Witsel: "De Bruyne è un fuoriclasse e si dimostrerà il miglior centrocampista della Serie A. Modric permettendo"

vedi letture

Axel Witsel, calciatore accostato più volte al Milan in passato, si è così espresso alla Gazzetta dello Sport dell'impatto che De Bruyne potrà avere nel campionato italiano: "Kevin si dovrà adattare a Conte e al Napoli, che gioca diversamente dal City. Ma De Bruyne è un fuoriclasse e si dimostrerà il miglior centrocampista della Serie A. Modric permettendo: Luka vive per il calcio, trascinerà il Milan di Allegri. De Bruyne è eccezionale, mi aspetto almeno 10 gol e 15 assist a Napoli. Con Lukaku non avrà nemmeno bisogno di parlarsi in campo: hanno un gran feeling fin dai primi anni insieme nel Belgio e si intendono al volo, basta uno sguardo".

Il Napoli dei belgi è favorito per lo scudetto?

"Sì. È campione d’Italia in carica, in panchina è guidato da un tecnico esperto e vincente come Conte. Lukaku è una sicurezza e sul mercato si è rinforzato: che colpo De Bruyne, altro che a fine carriera... Sarebbe bello ritrovarmi in Serie A con lui, Rom, Modric, Dzeko".

GLI SVINCOLATI AD OGGI

Stagione sportiva 2025/26 iniziata da una settimana e sono tanti i giocatori attualmente senza contratto. Questa una selezione di 100 free agent di tutto il mondo. In grassetto tutti i giocatori che hanno vestito in passato la maglia del Milan:

PORTIERI

Francesco Bardi (33, Italia)

Jasper Cillessen (36, Olanda)

Andrea Consigli (38, Italia)

Alessio Cragno (31, Italia)

Angus Gunn (29, Scozia)

Jesse Joronen (32, Finlandia)

Yvon Mvogo (31, Svizzera)

Rui Patricio (37, Portogallo)

Mathew Ryan (33, Australia)

Marco Silvestri (34, Italia)

DIFENSORI

Daniel Amartey (30, Ghana)

Eric Bailly (31, Costa d'Avorio)

Federico Barba (31, Italia)

Juan Bernat (32, Spagna)

Davide Calabria (28, Italia)

Mattia Caldara (31, Italia)

Luca Caldirola (34, Italia)

Andrea Cistana (28, Italia)

Vladimir Coufal (32, Repubblica Ceca)

Danilo D'Ambrosio (36, Italia)

Pawel Dawidowicz (30, Polonia)

Mattia De Sciglio (32, Italia)

Jason Denayer (30, Belgio)

Leo Dubois (30, Francia)

Davide Faraoni (33, Italia)

Gian Marco Ferrari (33, Italia)

Alessandro Florenzi (34, Italia)

Rick Karsdorp (30, Olanda)

Victor Lindelof (30, Svezia)

Arthur Masuaku (31, Repubblica Democratica del Congo)

Chancel Mbemba (32, Repubblica Democratica del Congo)

Sergio Reguilon (28, Spagna)

Nelson Semedo (31, Portogallo)

Nicolas Tagliafico (32, Argentina)

Tajehiro Tomiyasu (26, Giappone)

Harry Toffolo (29, Inghilterra)

Rafael Toloi (34, Italia)

Lucas Vazquez (33, Spagna)

Axel Witsel (36, Belgio)

Kurt Zouma (30, Francia)

CENTROCAMPISTI

Tiemoué Bakayoko (30, Francia)

Andrea Bertolacci (34, Italia)

Giacomo Bonaventura (35, Italia)

Josh Brownhill (29, Inghilterra)

William Carvalho (33, Portogallo)

Gaetano Castrovilli (28, Italia)

Josh Dasilva (26, Inghilterra)

Abdoulaye Doucouré (32, Mali)

Christian Eriksen (33, Danimarca)

Roberto Gagliardini (31, Italia)

Ianis Hagi (26, Romania)

Liam Henderson (29, Scozia)

Viktor Kovalenko (29, Ucraina)

Gregorsz Krychowyak (35, Polonia)

Daler Kuzyaev (32, Russia)

Karol Linetty (30, Polonia)

Fredrik Midtsjo (31, Norvegia)

Thomas Partey (32, Ghana)

Miralem Pjanic (35, Bosnia Erzegovina)

Rafinha (32, Brasile)

Jairo Riedewald (28, Olanda)

Oscar Rodriguez (27, Spagna)

Diadie Samassékou (29, Mali)

Jeffrey Schlupp (32, Ghana)

Stefano Sensi (29, Italia)

Roberto Soriano (34, Italia)

Simone Verdi (33, Italia)

Samuele Vignato (21, Italia)

Nicolas Viola (35, Italia)

Gerald Yepes (22, Spagna)

ATTACCANTI

Paco Alcacer (31, Spagna)

Marko Arnautovic (36, Austria)

Pierre-Emerick Aubameyang (36, Gabon)

Mario Balotelli (34, Italia)

Wissam Ben Yedder (34, Francia)

Rhian Brewster (25, Inghilterra)

Fabio Borini (34, Italia)

Dominic Calvert-Lewin (28, Inghilterra)

Mattia Destro (34, Italia)

Luuk de Jong (34, Olanda)

Diego Falcinelli (34, Italia)

Danny Ings (32, Inghilterra)

Lorenzo Insigne (34, Italia)

Alireza Jahanbakhsh (31, Iran)

Luka Jovic (27, Serbia)

Yann Karamoh (26, Francia)

François Kamano (29, Guinea)

Olie McBurnie (29, Scozia)

Thomas Muller (35, Germania)*

M'baye Niang (30, Senegal)

Henry Onyekuru (28, Nigeria)

Adam Ounas (28, Algeria)

Marko Pjaca (30, Croazia)

Ante Rebic (31, Croazia)

Nicola Sansone (33, Italia)

Dusan Tadic (36, Serbia)

Karl Toko Ekambi (32, Camerun)

Carlos Vinicius (30, Brasile)

Callum Wilson (33, Inghilterra)

Hakim Ziyech (32, Marocco)