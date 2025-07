Serafini scommette: "Aspetto l'arrivo di agosto e la lontanissima fine del mercato con una certezza assoluta"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista, si è così espresso pronosticando un bilancio del calciomercato del Milan: "Aspetto l'arrivo di agosto e la lontanissima fine del mercato con una certezza assoluta. Igli Tare aveva detto che le priorità erano il centrocampo, i terzini e il centravanti: non ho dubbi che manterrà la parola e che per l'inizio del campionato, Allegri avrà la squadra che ha chiesto. Scommettiamo?".

IL PUNTO SU JASHARI AL MILAN

La telenovela Ardon Jashari potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo 40 giorni (estenuanti) di contatti, trattative e rilanci, il Milan ha alla fine deciso di accontentare le richieste del Club Bruges rimodulando la propria offerta da 32.5 milioni di euro più bonus. Entro domenica sera dalle parti di Casa Milan si aspettano la risposta finale dal Belgio, o meglio, il definitivo via libera, anche perché tutte le parti in causa sarebbero state accontentate.

Fino a qualche giorno fa il Milan era convinto che l'ultima offerta presentata al Bruges per Ardon Jashari fosse più che giusta. Alla fine, proprio come successe con De Ketelaere, a vincere questo braccio di ferro è stato proprio il club belga, che nelle scorse ore ha ricevuto un'offerta rimodulata e decisamente più incline alle sue richieste. Il Milan ha infatti rivisto la base fissa di quest'operazione, passando dai 32.5 milioni ai 35, così da permettere al Bruges di incassare subito la quota richiesta. Dall'altro canto sono stati modificati i bonus, così da non usperare i limiti economici messi in preventivo, ma la sensazione è che questa mossa possa risultare decisiva. Per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale, fino al 2023, a 2.5 milioni di euro a stagione.