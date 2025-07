MN - Fedele su Leao: "Ottimo giocatore, ma non è leader. Infatti non viene minimamente preso in considerazione dalla sua Nazionale"

vedi letture

Il Milan vince e convince ad Hong Kong, battendo 4-2 in amichevole il Liverpool di Arne Slot (al completo e con in campo i titolari). Una gara che ha visto i rossoneri giocare con grande intensità difensiva e compatezza, soprattutto nel primo tempo. Il lavoro di Allegri è appena iniziato, ma urge andare piano e non esagerare con i complimento. Di questo e molto altro, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it.

Ecco un estratto delle sue parole:

Allegri e Tare

"Questa è una squadra che può crescere bene, anche se il tutto è iniziato con grave ritardo, vedi la situazione di Tare che era libero da tempo, è stata una telenovela senza senso, abbastanza grottesca. Mentre trovare uno come Allegri libero è stata una fortuna, il Napoli che non ci ha creduto e l’Inter che non ha potuto prenderlo. Credo che Max si stia giocando gran parte della sua ultima fetta di carriera. Il Milan è una grande sfida".

Leao bene finora, no?

"Sì, ma resto della mia idea. Con tutto il rispetto, penso che Rafa sia un ottimo giocatore dai grandi colpi, ma non un campione, non un leader. Infatti non viene minimamente preso in considerazione dalla sua Nazionale..".