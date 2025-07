VIDEO - Non c'è Jashari tra i nuovi armadietti personalizzati nello spogliatoio del Brugge

Il Club Brugge, in questi istanti in campo contro il Genk nella prima giornata di campionato, ha pubblicato sui social un video che ha subito fatto drizzare le antenne ai tifosi rossoneri. Nel filmato condiviso dal club belga questo pomeriggio c'è una bella panoramica sui nuovi armadietti rinnovati e personalizzati nello spogliatoio dello stadio: i più attenti hanno immediatamente notato che non c'è nessun riferimento ad Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, nel mirino del Milan, ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo da un paio di giorni e non è stato convocato per la partita di oggi.

Il Milan, come dichiarato da Tare, ha formulato un'ultima proposta da 33.5 milioni di euro più 5 di bonus di cui 1.5 davvero facilissimi, portando la base fissa di fatto a 35 milioni di euro: i rossoneri sono in attesa della risposta definitiva del

Fav locker in the new dressing room? 🤩 pic.twitter.com/lQCvMymWF9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 27, 2025

Brugge.