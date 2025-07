Nuova offerta Milan per Jashari, dal Belgio categorici: oggi il Brugge è concentrato solo sul campionato

Stando a quanto riferisce Het Nieuwsblad, portale belga, secondo l'entourage di Jashari i 33.5 milioni di euro più bonus che il Milan ha offerto superano l'attuale trasferimento record del campionato belga, ed è esattamente quello che vuole il Club Brugge. I nerazzurri hanno però fatto filtrare tramite il sito belga che sono assolutamente concentrati sulla sfida di oggi pomeriggio, ore 18:30, contro il Genk.

Jashari non sarà della partita: non è stato convocato ed è in attesa di capire se la nuova offerta dei rossoneri sbloccherà o meno la situazione.