Loftus-Cheek, primi segnali estivi: Allegri può ritrovare un centrocampista vero

Dare troppa importanza alle amichevoli estive, nel bene e nel male, spesso e volentieri è un esercizio fine a se stesso. Capita però, anche nel calcio di luglio e agosto, di trovare alcuni dettagli e situazioni che se sviluppati nel modo giusto possono dare grandi soddisfazioni nel corso della stagione calcistica vera, dove ogni partita conta.

E quindi dopo la doppietta di amichevoli con Arsenal e Liverpool, soprattutto ieri contro i Reds, non si può non notare il ritorno di Ruben Loftus-Cheek. Non il ritorno in campo, ma il ritorno ad essere un calciatore. Senza voler essere troppo severi con il centrocampista inglese classe 1995 ma nell'ultima stagione, anche a causa dei continui problemi fisici che hanno caratterizzato la sua carriera, Rubs era diventato un oggetto misterioso, tatticamente e tecnicamente. Non è riuscito a trovare la giusta collocazione né con Fonseca e né con Conceiçao, ma soprattutto aveva perso ogni tratto distintivo che fin dai tempi delle giovanili a Cobham facevano pensare tutti di avere davanti a sé un potenziale crack.

Loftus è tornato a cercare lo scontro fisico, a lottare con gli avversari e a non aver paura di far valere i suoi cm e i suoi kg in più. Contro una squadra particolarmente offensiva e sbilanciata ha approfittato delle grandi praterie per scatenare tutti i suoi cavalli, ormai fermi e domi da troppo tempo. È stato prezioso anche in fase di copertura riuscendo a fare bene densità centrale insieme a Ricci e Fofana.

Il gol è stata la classica ciliegina sulla torta: in attesa che si sblocchi anche in partite ufficiali, l'anno scorso non ha mai trovato la via della rete, è già una buona soddisfazione per un giocatore che Allegri ha "puntato" già dal giorno zero e su cui sta lavorando parecchio per farlo tornare ad esprimersi a livelli importanti. Giusto ripeterlo, siamo solo a luglio ed è calcio estivo, ma dopo un'annata negativa come quella appena passata è importante trovare subito possibili certezze. Anche perché in Serie A difficilmente si troveranno situazioni analoghe a quella odierna, con avversati spregiudicati e tanto spazio da attaccare alle spalle della difesa. Ma se impiegati nel modo giusto i Loftus-Cheek della situazione, con caratteristiche ben precise, possono essere efficaci in ogni situazione perché il divario atletico e fisico è potenzialmente ampissimo.

Il centrocampista inglese, a fine partita, ha parlato in conferenza stampa: "È bello giocare contro una squadra di Premier League, ovviamente è fantastico giocare contro il Liverpool, sono tra le migliori squadre al mondo. In questa fase comunque l’importante è sentirsi bene fisicamente, giocare da squadra e mettere fiducia. Per noi stasera è stato un bel passo avanti, è stata una bella prestazione. Ce la prendiamo e andiamo avanti”.