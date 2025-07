MN - Fedele: "Vedo un Milan diverso, finalmente abbiamo un allenatore e un direttore sportivo, ma la squadra è da migliorare"

Il Milan vince e convince ad Hong Kong, battendo 4-2 in amichevole il Liverpool di Arne Slot (al completo e con in campo i titolari). Una gara che ha visto i rossoneri giocare con grande intensità difensiva e compatezza, soprattutto nel primo tempo. Il lavoro di Allegri è appena iniziato, ma urge andare piano e non esagerare con i complimento. Di questo e molto altro, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it.

"Un po’ mi conosci ormai. Sai che sono un po’ equilibrato nei giudizi, forse anche pessimista. L’anno scorso con Fonseca di questi tempi parlavamo di un Milan che vinceva contro Real e Barça, poi abbiamo visto.. oggi sicuramente la situazione è cambiata, abbiamo un allenatore e un direttore sportivo serio. Sono sincero però, la squadra è da completare e servono almeno due difensori e un attaccante".

Allegri e Tare

"Questa è una squadra che può crescere bene, anche se il tutto è iniziato con grave ritardo, vedi la situazione di Tare che era libero da tempo, è stata una telenovela senza senso, abbastanza grottesca. Mentre trovare uno come Allegri libero è stata una fortuna, il Napoli che non ci ha creduto e l’Inter che non ha potuto prenderlo. Credo che Max si stia giocando gran parte della sua ultima fetta di carriera. Il Milan è una grande sfida".