Tutta la stagione della Serie A Femminile sarà trasmessa su Rai e Dazn

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il campionato di Serie A di calcio femminile entra in una nuova era, col brand Serie A Women e una formula rinnovata a 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno. L'inizio si avrà nel weekend 4-5 ottobre con le campionesse d'Italia della Juventus che esordiranno sul campo del Sassuolo. L'Inter, seconda nella scorsa stagione, ospiterà la Ternana Women. La Roma, terza nel 2024-25 e anch'essa qualificata alla Champions League, riceverà un'altra neopromossa, il Parma. Completano il quadro della prima giornata Como Women-Lazio, Genoa-Milan e Napoli Women-Fiorentina. Il campionato si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio prossimo, una settimana prima della finale della Coppa Italia Women.

Le soste sono previste per il 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1 marzo, 7-8 marzo, 11-12 e 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), per il 27-28 dicembre e per il 3-4 gennaio (festività natalizie). Tutta la stagione sarà trasmessa su Rai e Dazn, con una copertura mediatica anche sul sito della Figc e sui canali social dedicati alla Serie A Women. La nuova stagione inizierà però nel weekend del 23-agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup. La Final Four che assegnerà la nuova competizione è prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale). (ANSA).