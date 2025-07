Morata sta spingendo tantissimo per andare al Como ma manca ancora l'ok del Galatasaray

Mirwan Suwarso, presidente del Como, nel corso della sua intervista a Sky Sport 24 ha parlato della situazione di Alvaro Morata, promesso sposo dei lariani ma al momento ancora al Galatasaray in prestito dal Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa manca per Morata? “Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so, sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”.

Gli fa eco Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube fa il punto della situazione: “Morata continua a sperare di poter andare al Como, aspetta il via libera da parte del Galatasaray che fino a questo momento non è ancora arrivato. La promessa è sempre stata quella di liberarlo una volta sbloccata l’operazione Osimhen. Ma Morata sta ancora aspettando un ok del Galatasaray per poter rientrare in Italia, salutare il Milan e firmare con il Como. Ma al momento questo discorso non è ancora formalmente sbloccato dal Galatasaray, Morata sta spingendo tantissimo per andare al Como, ma il Galatasaray ha il pallino della situazione in mano e si aspetta ancora l’ok definitivo sull’operazione”.