Allegri: "Bisogna lavorare con serenità, senza esaltarsi quando vinciamo le partite e senza deprimerci quando le perdiamo”

Mister Allegri ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo l’amichevole di ieri vinta per 4-2 contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: “È stata una bella partita, un grande allenamento per noi. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. L’importante è mantenere equilibrio, perché comunque siamo all’inizio e non è ancora iniziata la stagione con le partite che contano.

Bisogna continuare a lavorare così, e soprattutto i ragazzi stanno avendo un atteggiamento positivo. In campo si aiutano molto tra loro e questa è una cosa molto importante ai fini del risultato. Poi quando si vince ci si sente sempre bene, ma credo che la cosa più importante in questo momento sia continuare a lavorare in serenità, con grande equilibrio, senza esaltarsi quando vinciamo le partite e senza deprimerci quando le perdiamo”.