Altri americani in Serie A? Una società Usa è interessata ad acquistare il Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 25 LUG - "Manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisizione del Cagliari Calcio, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi". E' l'oggetto della lettera inviata al presidente del club sardo Tommaso Giulini da EKN Development Group, società di sviluppo con sede a Newport Beach, in California, con uffici a Bergamo, Italia. La lettera è stata inviata anche all'ANSA. Il gruppo EKN si dice interessato all'acquisizione del Cagliari Calcio "insieme a tutti i diritti per la realizzazione di un villaggio sportivo completo".

"Le chiediamo cortesemente qualsiasi informazione pertinente possa fornirci per consentirci di valutare adeguatamente questa opportunità", conclude la società americana fondata da Ebbie Khan Nakhjavani. EKN Development - si legge nel sito - è una società di investimento e sviluppo visionaria, specializzata nel settore dell'ospitalità e degli immobili ad uso misto. Fonti vicine al Cagliari fanno sapere che non si tratta della prima proposta ricevuta e lo stesso presidente Giulini, nel corso di una recente conferenza stampa a Cagliari, aveva detto che negli ultimi anni ha ricevuto proposte da una ventina di figure. (ANSA).